Aktienentwicklung

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Montagmittag

06.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 543,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 543,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 544,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 537,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90.456 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 58,29 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,84 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 559,88 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Es stand ein EPS von 7,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,56 Mrd. EUR – ein Plus von 87,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker Rheinmetall-Aktie zieht nach Kaufempfehlung an: Rheinmetall-CEO tritt für höhere Militärausgaben in Deutschland ein

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com