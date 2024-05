Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 545,40 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 545,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 545,80 EUR aus. Bei 537,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.256 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 4,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 559,88 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,67 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

