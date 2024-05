Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 538,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 538,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 539,00 EUR. Bei 537,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 12.138 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,84 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 559,88 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 7,44 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,56 Mrd. EUR – ein Plus von 87,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

