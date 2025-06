Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1.848,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 1.848,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.830,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.898,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.775 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 76,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,39 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.793,71 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

