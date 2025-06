Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 1.820,00 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1.820,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.783,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.898,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 251.839 Stück.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 316,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.793,71 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,31 Mrd. EUR – ein Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

