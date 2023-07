Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 247,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 247,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 246,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.710 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 13,70 Prozent zulegen. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,23 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,22 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

