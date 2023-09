Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 247,40 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 247,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 247,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.262 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,70 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 140,45 EUR fiel das Papier am 17.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,23 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.408,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,01 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

