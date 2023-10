Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Rheinmetall im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 235,10 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 235,10 EUR. Bei 235,10 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.967 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 16,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (142,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 64,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,50 EUR.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,03 EUR je Aktie belaufen.

