Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 272,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 272,50 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 272,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 270,70 EUR. Bisher wurden heute 36.114 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,05 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 43,83 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 297,14 EUR.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie.

