Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 272,50 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 272,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 274,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 270,70 EUR. Zuletzt wechselten 61.532 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 3,23 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 153,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,83 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 297,14 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie.

