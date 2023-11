Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 271,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 271,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,10 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.772 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 281,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 153,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

