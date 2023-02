Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 224,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 223,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.833 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 3,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,68 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2022 erreicht. Mit Abgaben von 147,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,75 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1.415,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,71 EUR fest.

