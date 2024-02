Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 333,90 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 333,90 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 335,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 333,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.437 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 337,90 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 222,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 342,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

