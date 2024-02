Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 333,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 333,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 334,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 333,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 333,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.212 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 337,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2023 (222,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 342,00 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,69 EUR im Jahr 2023 aus.

