Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 718,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 718,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 720,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 719,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.134 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 774,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 329,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 117,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,54 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 751,38 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

