Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 430,30 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 430,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 429,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 432,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.670 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 441,10 EUR. 2,51 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 394,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

