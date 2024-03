Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 433,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 433,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 434,20 EUR an. Bei 432,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.756 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 91,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 394,00 EUR aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

