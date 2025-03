Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 1.188,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.188,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.184,00 EUR. Mit einem Wert von 1.197,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31.340 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1.218,50 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 402,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 66,16 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,54 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 946,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 30,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in MDAX auf - Siltronic-Aktie unter den Absteigern

Rheinmetall-Analyse: So bewertet UBS AG die Rheinmetall-Aktie

Leonardo-Aktie gewinnt: Rüstungskonzerne aus Italien und Türkei kooperieren bei Entwicklung neuer Drohnen