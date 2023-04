Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 259,80 EUR

Um 17:35 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 259,30 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 264,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 260,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 324.877 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Abschläge von 84,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 267,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 16.03.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,70 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2.321,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

