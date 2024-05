Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 548,60 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 548,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 550,60 EUR. Bei 549,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 18.256 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Abschläge von 58,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,84 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 559,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,44 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Montagshandels freundlich

April 2024: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie