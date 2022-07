Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Aktie notierte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 191,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 193,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 187,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.353 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Gewinne von 15,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 151,18 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1.266,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.405,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,97 EUR je Aktie belaufen.

