Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 265,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 265,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 267,20 EUR. Bei 264,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.936 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 5,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 88,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR im Vergleich zu 1.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,15 EUR je Rheinmetall-Aktie.

