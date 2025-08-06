Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Sinkflug

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 1.687,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 1.687,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.656,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.707,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 292.843 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 13,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 263,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,37 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.888,25 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,31 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,36 EUR je Aktie belaufen.

