Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

07.08.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Minus bei 1.664,50 EUR.

Aktien
Rheinmetall AG
1.679,50 EUR -88,00 EUR -4,98%
Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,7 Prozent auf 1.664,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.656,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.707,00 EUR. Bisher wurden heute 455.441 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Gewinne von 16,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 258,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.895,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:06Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:46Rheinmetall BuyUBS AG
10:41Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
