Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Montagvormittag

Um 09:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 156,90 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 157,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 156,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 17.517 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 31,15 Prozent zulegen. Bei 76,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 105,64 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,90 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 05.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 1.408,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Rheinmetall am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,52 EUR fest.

