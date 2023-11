Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 271,70 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 271,70 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 269,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.649 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 153,25 EUR. Mit Abgaben von 43,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 297,14 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter