Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 280,90 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 280,90 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 280,60 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 282,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.578 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 61,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

