Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.