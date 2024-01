Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 305,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 305,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 307,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 305,50 EUR. Bisher wurden heute 86.956 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2024 bei 307,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 203,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 33,58 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,67 EUR je Aktie.

