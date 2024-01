Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 306,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 306,40 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 306,40 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 305,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.209 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 306,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 203,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 33,71 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

