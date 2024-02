Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 332,10 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 332,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 329,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 333,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.247 Rheinmetall-Aktien.

Bei 337,90 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 1,75 Prozent wieder erreichen. Am 08.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

