Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 334,30 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 334,30 EUR. Bei 335,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 333,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 15.826 Stück.

Bei 337,90 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,80 EUR ab. Abschläge von 33,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 342,00 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,69 EUR je Aktie belaufen.

