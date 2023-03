Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 261,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 262,20 EUR. Bei 256,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.749 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (262,20 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2022 (134,70 EUR). Abschläge von 93,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 254,25 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.415,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verliert: Cyberattacke weitgehend abgewehrt

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Indexänderung: Rheinmetall steigt in den DAX auf - Rheinmetall-Aktie profitiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com