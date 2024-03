Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 434,00 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 434,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 433,90 EUR. Bei 437,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.975 Rheinmetall-Aktien.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 441,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 394,00 EUR.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,08 EUR je Aktie belaufen.

