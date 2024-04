Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 549,00 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 549,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 550,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 536,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.169 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 550,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit Abgaben von 58,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,86 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 502,00 EUR an.

Am 14.03.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.321,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,70 EUR im Jahr 2024 aus.

