Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 552,40 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 552,40 EUR zu. Bei 554,20 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 536,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.109 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 554,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 143,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,86 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 502,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.557,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.321,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

