Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 1.301,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,6 Prozent auf 1.301,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.329,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.282,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.717 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 1.483,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,37 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.281,78 EUR an.

Am 12.03.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,86 EUR je Aktie belaufen.

