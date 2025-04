Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag freundlich

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 1.278,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 1.278,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.294,00 EUR. Bei 1.282,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.810 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.483,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,29 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.281,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 12.03.2025. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,86 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

