Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 244,20 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 244,20 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 241,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 245,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.518 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 13,19 Prozent niedriger. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,49 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,95 EUR je Rheinmetall-Aktie.

