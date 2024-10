Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 504,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 504,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 504,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 506,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.915 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,45 Prozent. Bei 241,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,69 EUR je Rheinmetall-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 609,63 EUR an.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



