Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 275,50 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 275,50 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 276,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 270,50 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 109.073 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,37 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 1.498,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

