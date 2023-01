Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 208,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 205,50 EUR. Mit einem Wert von 208,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 107.394 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 8,42 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2022 auf bis zu 86,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 142,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

