Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 209,00 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 205,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.698 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 8,29 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 142,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

