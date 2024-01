Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 310,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 310,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 310,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,00 EUR. Bisher wurden heute 51.443 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei 310,90 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 205,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2023). Mit einem Kursverlust von 33,80 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 337,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.758,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,67 EUR je Aktie.

