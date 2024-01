Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 307,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 307,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 309,10 EUR aus. Bei 307,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.836 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 309,10 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2023 bei 205,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,67 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen