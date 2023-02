Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gefragt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 228,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 228,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.267 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 232,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 22.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 148,37 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,75 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,73 EUR je Rheinmetall-Aktie.

