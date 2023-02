Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 227,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 227,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.130 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 232,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2022 auf bis zu 91,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 147,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 16.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall will 2023 die ersten 20 bis 25 Leopard 1 in die Ukraine schicken

Rheinmetall-Aktie in Grün: Bundesregierung stimmt Ausfuhr von Leopard-1-Kampfpanzern zu

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall sichert sich Millionen-Auftrag für Flugabwehr-Systeme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com