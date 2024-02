Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagmittag ins Plus

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 334,10 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 334,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 336,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 332,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.243 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 337,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2023 auf bis zu 225,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 47,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,11 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 342,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,69 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

