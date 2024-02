Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 333,60 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 333,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 334,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 332,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.226 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 337,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. 1,29 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 225,80 EUR am 09.02.2023. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 32,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

