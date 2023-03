Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 257,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 257,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 258,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.202 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,20 EUR an. 1,75 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,70 EUR. Dieser Wert wurde am 09.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 91,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 254,25 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

